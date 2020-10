Christophe MILHET

2020/2021 Responsable Développement Antilles-Guyane chez Simplon.co. Simplon.co



2015/2020 Consultant en formation professionnelle et gestion de projet

Gestion de projet dans la formation professionnelle et de lapprentissage en Guadeloupe.

Ingénierie de formation, pédagogique, organisation des sessions d'examen...dans le cadre de marché public et privé.

Développement dun réseau dentreprises daccueil des stagiaires et salariés

Animation et coordination de session de formation de niveau IV, III, II, certifiant...



2002/2014 Responsable de projet au Centre Caribéen de Développement des Compétences.

Développement dune filière de formation professionnelle des métiers informatiques



Gestion de projet dans la formation professionnelle et de lapprentissage en Guadeloupe.

Ingénierie de formation, pédagogique, dans le cadre de marché public et privé avec le Conseil Régional de la Guadeloupe, CRFP, POLE EMPLOI, DIECCTE, LAFPA, CESI, OPCA, Entreprises

Mise en place du passeport de compétences informatique Européen (PCIE), et du e-learning.

Réalisation des formations de technicien informatique de niveau III et IV en continue et en alternance

Habilitation centre dexamen.

Création dun réseau dentreprises daccueil des stagiaires et salariés

Gestion et management du département de formation informatique

Recrutement, formation, animation, coordination de léquipe, bilan financier et pédagogique,

suivi qualitatif, élaboration des tableaux de bord :( taux de réussite de 90% et dinsertion de 70%)..

Mise en place d'outil de gestion dans le cadre de bilan de compétences et cellule de reclassement.

Responsable informatIque



Mes compétences :

Ingénierie de formation

Gestion de projet

Marchés publics

Informatique

Recrutement

Formation professionnelle

Management

Développement commercial