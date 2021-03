Enthousiaste aux nouvelles opportunités professionnelles et à l'écoute de nouveaux projets dans des fonctions de commercial et de management.

Dynamique, souriant et réactif, je suis heureux d'apporter mes compétences à des sociétés novatrices et expertes.

Mon sens du relationnel et de la négociation sont mes atouts majeurs.



Mes compétences :

Negociatons commerciales

Gestion d'un secteur d'activité

Force de proposition et de créativité

Développement d'un chiffre d'affaire

Prospection