Bonjour,



Travaillant dans le commerce depuis quelques années maintenant, je suis naturellement sociable et possédant un bon relationnel, mes traits de caractères qui ressortent le plus dans mon travail sont l'organisation, la rigueur et mon dynamisme effusif communiquant , ma motivation ,et ma grande ponctualité ,



j'aime aller au bout des choses ,et je suis très persévérant .



Mes compétences :

Dynamisme

Honnèté

Autodidacte

Bonne humeur