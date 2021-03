Christophe MOUTON

Après avoir collaboré pendant plus de 15 ans en tant qu’assistant de projets dans des agences Lyonnaises et dirigé différentes agences en Auvergne et Rhône-Alpes, j'ai repris mes études et obtient mon diplôme d'architecte à l’ENSA de Lyon en 2009.

Mes réflexions sur les projets sont l’utilisation intelligente des matériaux, leurs performances et mise en œuvre adaptées dans un cadre de démarche environnementale ainsi que l’approche partenariale avec l’ensemble des acteurs pour leur appropriation.



Mes compétences :

Décoration