Christophe NOUHAU

Actuel directeur Infogérance / services managés - DPO temps partagé (mise en conformité RGPD des structures clientes)



Points forts : Relation client, management, optimisation des process, convention et engagements de services... tout en intégrant les contraintes et orientations des métiers



Intéressé par l'optimisation des processus de Production Informatique, l'activité liée à l'engagement sur les niveaux de service et l'accompagnement pragmatique vers la mise en conformité RGPD



Mes compétences :

SLA

Production et exploitation

Infogérance

ITIL

RGPD - DPO temps partagé

DSI temps partagé