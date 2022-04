François VALADEAU

Depuis un vingtaine d'années dans les métiers de l'emballage, mon parcours m'a permis d'accumuler des expériences complémentaires au sein de références nationales et internationales (Innodec, Embadac, Elcede France, Esko). Ma récente expérience chez ProximIT en tant que chef de projet développement informatique m'a permis d'élargir mes compétences et m'aide à proposer à mes clients et partenaires un accompagnement exhaustif pour les aider à utiliser au mieux et faire évoluer leurs systèmes d'informations (et les services supports). Je peux intervenir en DSI externe ou en formateur ou en intégrateur en complément de l’organisation en place, mais aussi en chef de projet externe pour accompagner l'entreprise dans l'acquisition, la mise en place ou l’évolution de projets informatiques.



Je suis également acteur dans la formation sur les logiciels de palettisation et containérisation distribués par Diff'Pack (www.diffpack.fr).