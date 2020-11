Christophe ORTIZ

J'ai créé la société DEEMAK Consulting à la fin de l'année 2007 afin de développer mes compétences autour de l'architecture technique des produits Oracle, et notamment la eBusiness Suite, dans un cadre plus souple et qui m'offre plus de liberté.



La société DEEMAK Consulting propose tout type de prestations liées à l'architecture technique de la eBusiness Suite et à l'intégration de cet ERP au sein du SI, notamment :

- Etude d'architecture technique

- Assistance technique à la maîtrise d’ouvrage dans les projets d’implémentation et de déploiement

- Etude de cadrage technique

- Déploiement technique, mise en place d'outils et de procédures d'exploitation

- Audit d'installation, Tuning, optimisations techniques

- Sizing

- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour appel d’offre

- Migration de plateforme, Installation

- Administration d'environnements



La société DEEMAK Consulting intervient directement ou en sous-traitance, en France et partout dans le monde.





Mes compétences :

Oracle E business Suite

OEM

Dba oracle

Dataguard

Primavera

Architecture

Exploitation informatique

Rman

OAS

Oracle

Administration de bases de données

ERP