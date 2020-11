Christophe PAOLI

Avec plus de 10 ans d’expérience universitaire, j'ai pu dispenser divers enseignements :

- Algorithmique et structures de données

- Programmation web (XHTLM, javascript, CSS, php/mysql, CMS, etc.)

- XML et technologies associées (XSL, XSLT, Namespaces, XPath, etc.)

- Technologies pour le Web sémantique (RDF, RDFs, SPARQL, OWL, etc.)

- Gestion de projet informatique

- Compilation, Théorie des langages

- Machine Learning

- Computation Theory





Au niveau recherche, je suis impliqué dans deux thématiques propres à l'Étude des Systèmes Énergétiques à Sources d'Énergies Renouvelables :



- Aide à la décision : mise en place d’une démarche d’Aide Multi-Critère à la Décision. Le travail consiste à proposer un prototype logiciel permettant d’assister la démarche

- Aide à la Modélisation des séries temporelles de paramètres météorologiques : le travail consiste dans un premier temps à penser à un système fiable d’archivage des données météo et dans un deuxième temps à assister les physiciens dans la recherche de techniques de prédiction de données météo ainsi que d’assistance au pilotage de réseaux basé sur l’utilisation de systèmes EnR. Nous nous intéressons à l’utilisation de réseaux de neurones artificiels. L’application de ces techniques pour la prédiction de pics de pollution atmosphérique est également à l’étude dans le cadre du programme « Chantier Méditerranée » et de l’axe ChArMEx, initiative de l’INSU.



De plus, j'ai assumé différentes tâches administratives comme vice-doyen et directeur du département informatique de la faculté des sciences et technique de l'Université de Corse.



Enfin j'ai été auto-entrepreneur de mai 2009 à août 2013. Mes activités ont porté sur des expertises ou des consultations auprès de collectivités, d’entreprises et d’organismes privés ainsi que sur des prestations d’enseignements et de formations.



Plus d'information sur mon blog professionnel :

http://www.christophepaoli.com



Actuellement détaché auprès du Ministère des Affaires Étrangères et Européennes, j'ai exercé les fonctions d'expert technique international auprès de l'Université Galatasaray à Istanbul en Turquie., aujourd'hui attaché de coopération scientifique et universitaire en Pologne.



Mes compétences :

TIC

Web

Gestion de projet

Innovation