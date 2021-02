Christophe PERROT

Doctorant en psychanalyse à l'Université de PARIS VIII, titulaire d'un master 2 en psychanalyse, d'une licence en droit , je suis également spécialisé dans les techniques de communication. Orienté par la psychothérapie et la psychanalyse, mon travail quotidien comprend principalement des consultations en cabinet privé destinées aux adultes de tous âges, aux adolescents et aux enfants.



J'accompagne aussi les personnes qui éprouvent un besoin spécifique (devenir non fumeur, perdre du poids ou souhaitent avoir une relation apaisée avec la nourriture sans necessairement s'engager dans une thérapie, ainsi que les personnes qui ont été victimes de choc traumatique. Je propose aux étudiants une préparation et un accompagnement spécifiques, destinés à optimiser leurs chances de reussites, en favorisant l'émergence des ressources, l'accès rapide aux données mémorisées et la gestion des émotions en toutes circonstances.



Psychosociologue et formateur, j'interviens en entreprises notamment auprès des acteurs dans le domaine social . Je propose alors des interventions qui s'articulent autour :



• du développement professionnel, organisationnel et social,

• de l'approche systémique orientée solutions.

• de la psychologie humaniste, le constructivisme,

• de la stratégie du changement.





Mes compétences :

Formateur

Psychanalyse

Sociologie