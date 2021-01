Christophe PETITJEAN

Enseignement professionnel dans les filières logistique et transport autour du commerce, de la vente, de l'économie et du droit.

J'aspire à évoluer dans des secteurs comme la formation continue et élever les étudiants au rang de professionnels en leur donnant tous les leviers possibles pour qu'ils réussissent dans leurs objectifs.



Manager grande distribution de 1992 à 2011.

3 enseignes CORA, GEANT, LECLERC et 2 régions (Parisienne et Paca)



Une expérience vente et prospection itinérante très enrichissante avec participation à des salons européens et un partenariat professionnel non moins enrichissant à Hong Kong fin 2006



Mes compétences :

Vente

Gestion

Achats

Management

Distribution

Formation

Informatique

Création

Téléphonie