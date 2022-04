David MASSON

Installé à CANNES, le Cabinet D.M.A a pour activité principale le Droit Social et met à votre service son expertise, dans la résolution de vos litiges en Droit du travail, mais aussi en Droit de la Sécurité sociale et en Droit pénal du travail.



Son expertise pluridisciplinaire est mise au service des particuliers et des entreprises afin de les conseiller et de les représenter devant l’ensemble des tribunaux des cours d’appel, principalement de l’ordre judiciaire.



Le cabinet intervient dans plusieurs domaines du Droit (droit civil, droit de la famille, droit du travail, droit pénal, droit des affaires et des sociétés, droit de la consommation, droit immobilier droit des baux civils ou commerciaux, notre cabinet pouvant également intervenir en matière administrative).



Il assure donc la défense des particuliers et des entreprises devant toutes les juridictions, Tribunal de grande instance, Tribunal Correctionnel, Tribunal d’instance, Conseil de Prud’hommes, Tribunal de Commerce, ou Cour d’appel siégeant en toutes matières.



Le Droit, présent à chaque étape de la vie d’une personne ou d’une entreprise, se complexifie avec le temps.



Pour défendre vos intérêts et vous assurer de la bonne conformité de vos actions, le Cabinet vous accompagne pour vous conseiller au quotidien.



Attentif à votre histoire, le Cabinet est à votre entière écoute pour élaborer la meilleure stratégie de défense de vos intérêts et vous proposer un accompagnement personnalisé



Mes compétences :

Droit de la protection sociale

Droit pénal

Droit du travail

Droit des affaires

Procedure civile

Procedure d appel

Procedures civiles d exécution

Droit immobilier

Droit penal des affaires

Droit des contrats

Droit patrimonial

Droit des personnes et de la Famille

Droit des sociétés

Droit commercial

Droit de la sécurité sociale

Droit pénal du travail

Droit du travail (employeur )

Droit du travail (salarié )

Droit du travail ( relations collectives )

Droit du travail (relations individuelles )