Christophe BONDON

De formation Technique, sur le terrain pendant plus de 10 ans, passé par la fonction de chargé d'affaires et maintenant commercial, le tout dans les domaines de la sécurité électronique.



Maîtrise des différentes études techniques nécessaires à nos clients dans les divers métiers et technologies de notre professions.

Conception de système vidéo, intrusion, contrôle d'accès, incendie, protection rapproché des œuvres d'art, protection périmétrique, etc...



Mes compétences :

APSAD

Video IP

Étude de prix

Contrôle d'accès

Développement commercial

Étude de marché

Alarmes

Alarme incendie

Alarme intrusion et domotique

Etude technique

Protection des biens et des personnes

Gestion de projet

Management

Internet

Vente