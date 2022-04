Cadre technico-commerciale depuis 1989, d'abord chez Seriée, Detection systems, Bosch Security systems et Serie;

Etude et assistance ainsi que formation sur tous types de matériel de securite intrusion (Risco, Bosch, Honeywell, Paradox) , Videosurveillance (Panasonic,Bosch, Samsung), contrôle d’accès, incendie , sonorisation et courant faible en générale.