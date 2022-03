Christophe POMÈS

Je suis titulaire d'un diplôme en commerce et ai étudié l'économie, puis le merchandising, le category management et les méthodes GTD/Lean sur le terrain.



Je pars du principe que toute mission, tout emploi est enrichissant, suis curieux de nature et sais observer un environnement de travail avant de m'y adapter de façon à être le plus efficace possible.



Mon parcours est varié et va du commerce de proximité au funéraire en passant par l'administration territoriale, les travaux des champs ou encore la manutention. J'espère avoir donné satisfaction à mes différents employeurs, tant il me semble qu'au delà des résultats une certaine alchimie est nécessaire de façon à travailler dans les meilleures conditions possibles.



A titre plus personnel, ayant arrêté les études relativement tôt, j'ai continué à approfondir mes connaissances de manière autonome et appliquée des domaines que je juge cruciaux pour comprendre notre époque, tels que l'informatique, la philosophie ainsi que la communication, la mercatique et la publicité. J'essaie tant que possible d'élargir ma culture générale chaque jour. J'ai également suivi un cursus psychanalytique pendant dix ans.



J'utilise les logiciels libres et le système d'exploitation Slackware depuis plus de dix ans et m'intéresse aux logiciels libres, de façon autodidacte. Je participe tant que je peux pour aider la communauté du libre et de l'open-source à se développer.



Je participe aussi bénévolement à l'archivage de livres, médias et autres données sur archive.org et à un fanzine littéraire.



C'est ce socle de connaissances théoriques et d'expériences pratiques, d'engagements quotidiens et de vision humaniste qui déterminera ma façon de travailler et d'atteindre la productivité demandée avec la qualité associée.



LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/christophepomes/



Smartr : https://www.smartr.me/public/profiles/christophe.pomes



Twitter : https://twitter.com/chrispomes