Christophe BRASSIER

Gérant de l'agence DOMIDOM de Castres au 38 rue Mahuziès, je suis au cœur d'une réponse de services où se mêlent l'exigence de la qualité et la satisfaction du bénéficiaire, en partenariat avec les institutionnels et les prescripteurs du département du Tarn.



Depuis janvier 2010, je suis sapeur pompier volontaire au centre de secours de Dourgne.

Cette activité me permet de vivre une vraie passion et d'apprécier le travail en équipe, au service du citoyen.



Mes compétences :

Franchise

Création d'entreprise