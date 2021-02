Christophe RAOULX

Manager expérimenté à lécoute des Directions fonctionnelles et de leurs utilisateurs, pour une gestion de projets informatiques adaptée aux besoins des Métiers.



Au travers des différents postes occupés au sein des Directions dExploitation et des Systèmes dinformations du Groupe SAUR, en tant que responsable de service et/ou chef de projet fonctionnel/IT, jai eu loccasion dy acquérir de solides compétences :

- Gestion de projets : pilotage de projets en cycle en V ou en méthode agile, projet de développement interne ou dintégration de progiciels, gestion des ressources et du budget, reporting de lavancement, fonctions de product owner, project manager ou delivery manager

- Vision 360° dun système dinformation : technologies de développement, architectures, sécurité, urbanisation, maintien en conditions opérationnelles, support, data gouvernance.

- Managérial : encadrement direct de collaborateurs internes et prestataires de services, management matriciel déquipes sur les projets

- Relations avec les Directions utilisateurs : assistance à maîtrise douvrage, collecte des besoins utilisateurs, spécifications fonctionnelles, priorisation des livrables, assistance post-déploiement, accompagnement



Avec cette « double caquette » fonctionnel / IT, jai pu participer à plusieurs programmes de transformation digitale du Groupe et de modernisation de son système dinformation avec de forts enjeux business (gains de productivité, nouveaux services client). Actuellement et depuis 1 an, en tant que chef de projet IT, je coordonne avec le chef de projet Métier lintégration dune solution progiciel de Field Service Management avec des équipes IT internes (en méthodologie Safe) et avec lintégrateur en charge de limplémentation.



C. RAOULX