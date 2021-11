Christophe REBOUL

Ingénieur généraliste à dominante génie électrique (INSA-ENSAIS) je suis actuellement chef de projet travaux neuf dans le domaine sidérurgique pour ArcelorMittal Europe. Pour l'ensemble des sites de production de la business division sud ouest (Espagne, Italie, France, Turquie) je suis amené à intervenir sur différents types de projets, tel que des projets de pérennité, de réduction de consommation énergétique ou encore d'augmentation de capacité. N'hésitez pas à me contacter, j'étudierai avec attention toutes les propositions qui me seront soumises.



As an INSA electrical engineer, I'm a project manager for ArcelorMittal Flat carbon Europe, business Division South West. I'm involved in different type of projects, sustainability, capacity increase, cost energy reduction, in any production site of Business Division South west (France, Italy, Spain, Turkey). Do not hesitate to contact me, I am looking for opportunities in different field. I will study with attention all the propositions.



Mes compétences :

Gestion de projet

Génie électrique

Electrotechnique

Ingénierie

Energie

Electronique

Contrôle-commande

Pétrole

Nucléaire

Electricité

Industrie