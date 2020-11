Christophe RUTYNA

Ingénieur généraliste de l'Ecole Centrale Marseille (B Eng., M.Eng), je suis également diplômé d'une maîtrise (M.Eng) en stratégie, économie et finance de Polytechnique Montréal réalisée dans le cadre d'un double diplôme.



Ma première formation m'a apporté des connaissances solides en mathématiques, gestion de projet et en ingénierie alors que ma seconde fût plutôt l'occasion de développer des compétences liées aux affaires notamment avec une partie du cursus suivi à HEC Montréal.



Mon fort engagement associatif tout au long de ma formation m'a permis de prendre de nombreuses responsabilités à travers les domaines de l'événementiel, de la finance, de l'organisation de voyages ou encore de la représentation étudiante. J'y ai affûté mes qualités de gestionnaire de projet et d'équipe ainsi que mes habilités en communication.



Ayant occupé des postes à responsabilité dans la gestion de projet et étant familier avec les études de marché ainsi que les analyses stratégiques ou financières, je suis actuellement analyste en stratégie et développement d'affaires internationales chez Bombardier Aéronautique.



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Leadership

Mathématiques

Gestion de l'innovation

Microsoft office

Économétrie

Gestion de projet

Gestion de portefeuille

Gestion d'équipes

Analyse financière

Analyse stratégique

Communication