Christophe SAINT-MARC

Depuis plus de 20 ans dans le domaine du bricolage et jardinerie je recherche un poste de directeur de magasin, mes compétences , mon expérience professionnelle,mon sens du commerce peuvent être un atout majeur pour les sociétés qui recrute. homme de terrain très proches de mes collaborateurs et de ma hiérarchie,je met tout en oeuvre pour optimiser et pérenniser le bien-être des équipes et des clients



Mes compétences :

Dynamisme

Certhiphyto

Sens de l'initiative

Organisation

Diplomatie

Réactivité

Cases 3B

Cases 3

habilitation électrique

Dynamique