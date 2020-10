Steve GALVAING

Professionnel de la grande distribution spécialisée dans le Bricolage (environ 18 ans), j'aime faire partager cette passion.



"Le commerce est fait par des Femmes et des Hommes d'expériences et de profils différents"



Jaspire à croire que tout est possible ! La vie est une succession de choix. Le « non-choix » est généralement le résultat de nos expériences passées et précieuses, mais il sagit aussi dun choix.

Ainsi, ma vocation est de modestement contribuer à ouvrir les « possibles ».



Manager et commerçant avant tout, mon métier : c'est l'efficacité commerciale. Analyser les performances d'un magasin, développer et mettre en oeuvre des plans d'actions visant à maximiser les résultats, fédérer une équipe autour d'un objectif et accompagner sa réalisation, voici mes compétences.



Mes compétences :

Commerce

Distribution spécialisée