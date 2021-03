Christophe SALOMON

J’ai réalisé toute ma carrière dans l’industrie, de formation technique mon parcours professionnel m’a permis d’évoluer dans des fonctions d’encadrement de personnels de production ou j’ai pu développer un niveau de compétences d’animation et de motivation des hommes ainsi que l’optimisation des performances.



Ma connaissance effective des différentes outils d’amélioration continue me permet d’analyser les problèmes, de mettre en place des actions correctives, d’évaluer leurs efficiences afin de les standardiser et ainsi d’apporter des solutions afin d’atteindre l’excellence industriel dans le respect de la qualité et de ces délais.





Mes compétences :

Plasturgie

Amélioration continue

Méthode SMED

Gestion de la production

Management opérationnel

Expérience à l'expatriation

Expertise technique en plasturgie

Mobilité internationale