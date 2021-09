Christophe SARASIN

Dans le monde professionnel depuis 16 ans, en logistique ces 9 dernières années, j'ai décidé de valider les compétences acquises dans les différentes entreprises grâce à un DUT Gestion Logistique et Transport obtenu en 2012.

Déterminé à remplir les objectifs qu'on me confiera, je suis également perfectionniste et résistant à la pression.

Également passionné de football, j'ai entrainé l'équipe sénior de la Snecma (Villaroche) durant 6 années.



Mes compétences :

Organisation du travail

Resistance aux pressions professionnelles

Rigueur et Implication

Pack office

Incoterms 2010

Logistique

Transport

Organisation

Approvisionnement

Supply Chain

Microsoft Office

Anglais

Facturation

Lean management