Christophe SAVARY

J’ai un bac F3 (électrotechnique) et un BTS MAI (Mécanique et Automatisme Industrielle).

J’ai commencé à faire mes premier pas dans le monde de l’industrie en 1995 et dans l’automatisme en 2001.

J’ ai travaillé dans le secteur de la machine spéciale , dans l’ étude et la conception des armoires électriques et des automatismes, ceci m'a permis d'acquérir des compétences en électrotechnique et automatisme.

J’ai travaillé sur différents type de chantier, déménagement de machine, retrofit , installation et/ou suivi de machine neuve , seul ou en équipe .



Mes compétences :

Automates programmables

Automatisme

Electricité

Siemens Hardware

Suivi de chantiers

RSVIEW 32

SIMATIC WinCC flexible

Logiciel de supervision intouch