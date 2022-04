Un leader polyvalent, responsable et créatif avec d'excellentes capacités d’adaptation et de négociation, travaillant à la fois dans le cadre d'une équipe et de sa propre initiative avec une dimension internationale.



Mes compétences :

COMMERCE

Marketing

Internet

Informatique

Gestion de projet

Communication

Vente

Gestion

Bureautique

Management

Ressources humaines

Comptabilité