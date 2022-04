Jéhanne PONTIS

J'ai obtenu mon Master 2 Management Gestion des Ressources Humaines et Relations Sociales Option Psychologie appliquée aux Ressources Humaines à l'INSEEC de Bordeaux à l'automne 2012.

J'ai effectué un stage de 8 mois en agence intérim en tant que consultante en recrutement et ce fût l'une de mes plus belles expériences. J'aime la diversité des missions que l'on peut aborder en Ressources Humaines.

J'ai depuis travaillé en tant qu'assistante de responsable d'affaires ce que m'a permis d'apprendre beaucoup de choses dans les domaines techniques de l'électricité, de l'automatisme et de la plomberie. Je gérais au quotidien une équipe de 10 techniciens de maintenance

Suite à une démission pour suivi de conjoint motivée par une forte volonté de retour dans notre région natale j'ai atterri à Gavaudun et ai découvert le bassin villeneuvois et fumelois.

Après une expérience de 4 mois au sein d'un groupement d'employeurs je travaille maintenant en tant que conseillère CSP à Pôle Emploi.



Mes compétences :

Ressources Humaines

Psychologie

Pack Microsoft Office

Recrutement

Management

Formation