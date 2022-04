Norbert KOUANDOU

De formation initiale en informatique, j'ai complété celle-ci par une spécialisation en marketing, communication et stratégies commerciales à l’École Supérieure de Commerce INSEEC de Bordeaux.



Je dispose ainsi, grâce à cette formation et mes modestes expériences, d'une double compétence à la fois technique et commerciale.



Si vous souhaitez en savoir davantage sur mes savoirs-faire et ma personnalité, c'est avec enthousiasme et grand plaisir que j'échangerai avec vous.



Bien cordialement



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

Marketing direct

Ventes complexes

Marketing stratégique et opérationnel

Commerciale