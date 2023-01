Christophe SAVARY

A partir du lundi 07 décembre, pour découvrir notre nouvelle vaisselle*, venez prendre le café !



*Bloomingville signe joliment les nouveautés que nous venons de recevoir. Théières, soucoupes, coupelles, plats, bols, tasses, mugs et assiettes mais aussi du linge de table, des vases, des photophores et des objets de décoration. Les matières ? Céramique, verre, liège, fibres brutes. Les couleurs ? Tons pastel, motifs géométriques, dorures, effet mat.

En mixant l'art de vivre à la française au talent nordique, les designers produisent des créations originales qui éveillent les envies pour égayer les tables et les intérieurs qui se veulent résolument dans l'air du temps. Et à quelques jours de Noël, les idées ne manquent pas.



Pour découvrir cette ligne exclusive, nous vous invitons à prendre le café à votre meilleure convenance, en boutique, du lundi 7 au vendredi 11 décembre de 8h00 à 16h30 et les samedis de décembre de 9h à 13h.



A bientôt,



Caraïbes Décoration,

63, route de Didier - Fort-de-France

0596 71 95 25

caraibedeco@wanadoo.fr

www.caraibesdecoration.com





