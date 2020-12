Dirigeant - IRAEUS SAS

Domaines d'activités :

• Inspections détaillées d’ouvrages d’art

• Reconnaissances non-destructives et destructives, Diagnostic et Préconisation de travaux de réhabilitation de structures de génie-civil (ouvrages d’art, bâtiments, ouvrages souterrains, …)

• Reconnaissances géophysiques sols et structures





Mes compétences :

Auscultation géoradar sols et structures

Reconnaissances non-destructives et destructives d

Recommandations de travaux de réhabilitation