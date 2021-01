Christophe SENTENAT-CAZOT

Avec plus de 10 ans d'expérience en management, j'ai une grande connaissance de la distribution spécialisée (Négoce, Gsb...), de l'industrie, et de leur direction des achats.

J'ai la chance d'avoir un cursus fort en résultats et en rencontres fructueuses . A la recherche de nouveaux challenges, Je souhaite occuper un poste de manager commercial dans une société ambitieuse et de dimension humaine.





Quelques compétences :

Management, Leadership

Capacité d'analyse des marchés

Définition des stratégies commerciales

Gestion et développement de Key Accounts

Business developer