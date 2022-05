Sébastien MACH

Reynaers Aluminium est un acteur européen, de premier plan, qui développe et commercialise des solutions novatrices et durables en aluminium : fenêtres, portes, murs-rideaux, systèmes coulissants, protections solaires et vérandas. L’efficacité énergétique ainsi que la volonté de prendre nos responsabilités face aux enjeux environnementaux guident le développement de nos solutions.

Nous développons des solutions pour tous les acteurs du marché que ce soit pour l’habitat individuel ou pour les bâtiments tertiaires. La qualité de nos systèmes nous permet de répondre aux exigences les plus strictes en termes de confort, de sécurité, de design architectural ou encore d’efficacité énergétique.



Reynaers n’est pas seulement un fournisseur c'est aussi un précieux partenaire pour les architectes, les menuisiers, les installateurs de produits solaires, les bureaux d’étude, les investisseurs et les utilisateurs finaux.

Fondée en 1965, Reynaers Aluminium emploie 1 500 collaborateurs dans 37 pays à travers le monde et exporte dans plus de 60 pays sur 5 continents. L’entreprise, dont le siège social se trouve à Duffel (en Belgique), atteint un chiffre d’affaires de 350 millions d’euros en 2014.



Aujourd'hui REYNAERS poursuit sa croissance et cherche de nouveaux partenaires.



Ensemble pour réussir.



