Michael JOLY

Joshua RH repose sur une volonté forte : accompagner nos clients dans la sécurisation de leurs recrutements stratégiques, dans une relation de confiance, d'authenticité, un véritable partenariat. Dans un contexte économique et social nécessitant agilité et remise en question, Joshua RH s'appuie sur l'expertise de son dirigeant, qui met au service de ses clients ses 20 années d'expérience du recrutement par approche directe de cadres et de cadres dirigeants.



A l'écoute des dirigeants et des DRH qui recrutent, Joshua RH a bien conscience de leurs enjeux et attentes : sécuriser un recrutement (ne pas se tromper !), attirer des collaborateurs performants et évolutifs, aux compétences à la fois techniques et interpersonnelles, partageant les valeurs de la structure, dans un délai le plus court possible, à un coût maitrisé !



Dans un temps de pénurie des talents, Joshua RH met en place pour ses clients une stratégie de recherche sur-mesure visant à solliciter les meilleurs potentiels, puis mène une évaluation exigeante autour des compétences métier, des qualités comportementales, de la motivation pour le projet et de la capacité à embrasser la culture de l'entreprise. Cette analyse garantira la pérennité du collaborateur recruté au sein de l'entreprise.



Avant tout, Joshua RH cherche à faire coïncider deux intérêts complémentaires et indissociables : celui d'une entreprise qui souhaite intégrer un collaborateur performant et impliqué, et celui d'un candidat qui tient à donner du sens à son projet professionnel.