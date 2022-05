Mathurin Dangoise,



Supply Chain Manager et Responsable Achat de production.



Secteur de l'industrie Pharmaceutique.





Mes compétences :

Amélioration continue

Supply Chain

Management

Administration des ventes, Commerce internationale

Gestion d'entrepôt, Transport.

Packaging

GPAO

SAP R/3 et Business One: Key User

WMS (Reflex): Key User