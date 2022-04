Charles DUVAL

Ingénieur en agriculture

Spécialisé dans l'Agriculture de Précision :

- Cartographie des sols :

- Conductivité Électrique du sol (potentiel du sol),

- Cartographie des teneurs minérales du sol,

- Recherche et Développement en nouvelles technologies agricoles,

- Étude sur le machinisme adapté à l'Agriculture de Précision (modulation des doses d'intrants),

- Expérimentation en micro-parcelles sur divers sujets (Azote Blé et Colza, Fongicides...),

- Utilisation de la géomatique afin de représenter l'hétérogénéité intra-parcellaire (ArcView, Agrimap...),

- Étude agronomique des sols (Profils, analyses de sols...),

- Pilote de drones pour la cartographie des parcelles agricoles (cartes NDVI...)

- Animateur pixae, réseau national de 10 coopératives développant des nouveaux services pour produire plus et mieux grâce à la mise en place de l agriculture de précision

-Animateur du comité technologique be Api



Mes compétences :

Gestion de projet

Environnement

Agriculture de précision

Machinisme agricole

Animation