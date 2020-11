Sandra CIZERON

Dotée d'une expérience de 15 ans en marketing à l'international dont 12 dans le secteur Food pour des produits "premium", le marketing est pour moi une véritable passion et ses mutations actuelles (digital, IA, circuits courts, empowerment, économie durable) constituent de véritables enjeux qui rendent mon métier encore plus stratégique. L'obtention d'un MBA en marketing digital en juin 2020, vient renforcer mes compétences dans le domaine.



J'ai participé au développement de marques de notoriété, à la diffusion de leur image et valeurs, en France et à travers le monde (Champagne Laurent-Perrier, Champagne de Vigneron, Val d'Orbieu, Pink Lady, Gérard Bertrand, "Summer Fruits From France").



Je suis bilingue anglais et parle couramment l'espagnol.



Compétences :

- Définition des stratégies et déploiement des campagnes marketing cross canal

- Maîtrise des techniques de communication digitales : SEM, SMO, brand content

- Marketing d'influence : gestion des relations presse et e-rp, relations publiques

- Excellente connaissance du marché du Champagne et de ses acteurs luxe





Spécialités :

Communication digitale

Marketing stratégique et opérationnel

Marketing d'influence

Brand content, stratégie de marque et storytelling

KPI et web analytics

International

Management

Publicité

Communication événementielle

Communication externe

Études marketing

Marketing produit

Vins

Agroalimentaire

Anglais et Espagnol