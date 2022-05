Sébastien MACHET

Directeur d'usine - Site de La Malterie

Groupe Barilla





Secteur :

Agro-alimentaire , Produits de grandes consommation, Boulangerie, Industrie



Atouts :

Vision industrielle transverse : Production, logistique, Finance

Gestion de l'ensemble de la plannification sur un horizon court / moyen / long terme.



Forte implication dans les problèmatiques industrielles et process de production.



Expérience confirmée du pilotage de resultat d'une usine de production (type centre de coût / centre de profit° et d'unité logistique



Mes compétences :

SAP

benchmarking

SAP QM CA

SAP PP MRP

SAP MM

SAP FI

SAP CO

SAP APO

Pain management

ISO 18001 Standard

ISO 14001 Standard

Enterprise Resource Planning

Audit