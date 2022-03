Christophe SOTO

Ayant débuté sur les chantiers en tant que manœuvre, j'ai su me former, progresser et devenir autonome.

Polyvalent, cette expérience, démarrée au bas de l'échelle m'a permis d'acquérir une connaissance parfaite

du métier de conducteur d'engins.



Suite a des soucis de santé, ne pouvant plus exercer le métier que j'exerçait, j'ai passer cette formation assistant conducteur de travaux.



Mes compétences :

Chef d'équipe BTP

Assistant conducteur de travaux

Chef de chantier

Internet:word,exel...

Powerpoint