Christophe TASTEVIN

J'intègre en 2000 la société ATOS ORIGIN comme conseiller client sur le service relation client multimédia international Peugeot. En 2005 après la reprise de l’activité par TELEPERFORMANCE, j’évolue sur les postes de Formateur puis de Chargé de Qualité.



Responsable Qualité Formation en 2006, je gère le service formation du centre contact client Peugeot et dirige les projets transverses de formation et de qualité en appels entrants et sortants. Pour répondre aux engagements contractuels, je gère la refonte et actualisation de la formation initiale des conseillers.



En 2008, je suis également rattaché au projet de formation national des responsables d’équipes. Je mets en place et réalise les corrections des 5 modules évaluations pour les 145 responsables d’équipes du groupe. Après analyse des notes obtenues, je réalise les plans individuels des formations et planifie les sessions des groupes de formation (formateurs, participants, lieu et hébergements).



Fin 2008, j’intègre le site TELEPERFORMANCE de Lyon 3. Conservant la gestion à distance des questions expert de l’activité Peugeot France délocalisée sur la filiale tunisienne, je participe en tant que Responsable Formation Métier aux projets transverses (activités SFR, EDF et Danone).

Je prends alors en charge les projets de communication, de formation de la ligne managériale aux standards de management du groupe, de la norme qualité NF15838. Je réalise les plans d’actions, les audits et les tableaux de bord des indicateurs et baromètres associés. (41 responsables d’équipes et assimilés sur le site)

J’assure parallèlement le suivi et la gestion des 6% de travailleurs handicapés du centre en collaboration avec le service des ressources humaine.



Mes compétences :

Qualité

Gestion de projet

Formation