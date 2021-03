Christophe TREMEAU

Ingénieur commercial au sein d'AKIO Software, je suis en charge de développer le "Customer Success".

AKIO est l'éditeur de logiciels permettant la gestion unifiée des interactions client omnicanal : Voix, Mail, Chat, FB messager, Twitter dotée dun module danalyse sémantique des verbatim client et de veille e-Réputation.



Sa plate-forme Akio.cx équipe le service client, le centre dappels et de contacts des PME, des grands groupes et des institutions, de 5 à plusieurs milliers de conseillers.