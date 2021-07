Christophe TROUILLE

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT

GÉRER UN CENTRE DE PROFIT



Production/Méthodes



- Encadrer, manager et former les équipes

- Associer les services et les moyens de production (hommes, matières, équipements)

- Superviser, coordonner, planifier la production et garantir la qualité

- Adapter les moyens humains et techniques à la charge de travail

- Améliorer les flux de production et Optimiser la production dans une démarche de Lean Manufacturing (T.P.S, TPM, SMED, 5S, Kaizen)



Maintenance



- Organiser et réaliser les déménagements de lignes de production

- Gérer un budget (2M€)

- Elaborer une politique de maintenance préventive et curative

- Gérer des projets dinvestissement (380 k€)



Mes compétences :

Qualité

SolidWorks

Management

Amélioration continue

Gestion de projet

Mécanique

Informatique

AutoCAD

Lean IT