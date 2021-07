Christophe VETTER

Longtemps Psychiatre des Hôpitaux, je me suis installé en 2005 pour pouvoir pratiquer la psychothérapie d'enfants et d'adultes sans les contraintes de l'administration hospitalière!

Passionné par les travaux de Milton Erickson, je pratique de plus en plus l'Hypnose Ericksonienne pour laquelle j'ai suivi une solide formation à Tournai en Belgique.



Je suis satisfait de mon travail en libéral ; de plus depuis septembre 2016, je travaille en tant que psychiatre consultant 6 h par semaine à l IEM Christian Dabadie à Villeneuve d'Ascq, me permettant ainsi de retrouver le plaisir de travailler en équipe.



Mes compétences :

Hypnose ericksonienne

Psychanalyse

Thérapie systémique