Natassa YANNACA

Je suis docteur en Psychologie Clinique et en Psychopathologie de l'enfant, spécialiste au syndrome d'asperger (doctorat sur les habiletés sociales des enfants Asperger a l'Université Paris V) et J'ai une expérience clinique de 30 ans.

J' i créé un programme psycho-éducatif, le modèle "friends play".

Je propose des formations aux professionnels en France sur les habiletés sociales ( Université Catholique, école de psy praticiens, EDI Formation.)



Groupes d' habiletés sociales "friends' play"

Centre friends' play 25 rue de Longchamp 75016 , Paris

Le modèle friends play

« Le modèle « friends play » propose le développement des habiletés d' amitié, les stratégies qui encouragent l'enfant à développer la communication, la collaboration en jeu, la régulation des émotions, la résolution de conflits, la compréhension de codes sociaux. »



Le modèle « friends play » est basé sur une étude doctorale longitudinale effectuée au Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé de l'Université Paris Descartes, sous la direction du Pr. J.L. Adrien. Il constitue une proposition dintervention thérapeutique, une intervention basée sur une expérience clinique de plusieurs groupes thérapeutiques d'enfants et d'adolescents( +500 groupes) et consiste à permettre aux enfants atteints du syndrome d'asperger de développer leurs habiletés sociales, le plaisir du jeu, leurs habiletés d'amitié, de collaboration, de compréhension de codes sociaux afin de favoriser leur intégration sociale.



C' est la première thèse en France sur le syndrome d'asperger, soutenue en 2009. Elle a été communiquée a plusieurs congrès internationaux (MFAR) et publiée (2011) dans le livre « Autisme de Lenfant: Evaluations, Interventions et Suivis », sous la direction de J.L.Adrien et M.P.Gattegno, éditions Mardaga



Le programme « friends play » est une méthode structurée ou semi structurée centrée sur