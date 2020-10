Serafino SERAFINO MALAGUARNERA (MALAGUARNERA)

Site personnel : http://www.malaguarnera-psy.com

Je suis un psychologue clinicien, licencié à l’Université de Padoue, qui a désormais à son actif 20 ans d’expériences dans le domaine de la clinique, jalonnée de formations, stages, séminaires, d’expérience clinique dans le domaine de la psychanalyse, de la psychothérapie analytique, et brève, ainsi que dans le domaine de la thérapie de couple. J’ai mon cabinet à Bruxelles où j’exerce en tant que psychologue, psychanalyste et psychothérapeute en français et italien. Je reçois des enfants, adolescents, adultes et des couples. J'offre aussi un service en ligne.

Je suis reconnu officiellement en tant que psychologue par la commission des psychologues.

J’ai animé pendant plusieurs années des formations à Bruxelles.

J’ai travaillé en tant que clinicien auprès de plusieurs institutions et avec différentes populations.

Je suis l'auteur de plusieurs écrits et ouvrages :

- La neuropsychanalyse : Enjeux théoriques et pratiques, 2017

- Dictionnaire de Neuropsychanalyse, 2016

L anoressia allo specchio. Il declino della funzione paterna, Koiné Edizioni, 2011.

"Aidez votre enfant à surmonter ses peurs, ILV-Edition.

« L’anorexie face au miroir. Le déclin de la fonction paternelle » L’Harmattan

« Théorisations psychanalytiques sur l’autisme et la psychose infantile et l’école du quotidien » Publibook.

"Dictionnaire de psychologie et psychanalyse online"



