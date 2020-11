Thierry CROSNIER

Je dirige actuellement une plateforme qui accompagne des personnes avec Autisme comprenant un FAM avec internat, externat et studios, ainsi qu'un SAMSAH.



Mon projet professionnel :

- Structurer, gérer et animer un projet associatif, respectueux des personnes et de leur insertion sociale et professionnelle ;

- Piloter et mobiliser des équipes pluridisciplinaires à partir des orientations de lassociation ;

- Conduire la mise en œuvre et l'évolution du projet de la structure sur son territoire, en étant garant du respect de l'application des procédures et de la réglementation ;

- Concevoir une politique dinformation et de communication.



Mes compétences professionnelles :

DEVELOPPEMENT ET CONCEPTION DES SERVICES

1. Structurer, gérer et animer un projet associatif, respectueux des personnes et de leur insertion sociale et professionnelle.

2. Négocier avec les autorités tarifaires pour obtenir et rendre compte des moyens nécessaires du projet et de son évolution anticipée.

3. Représenter l'association auprès des partenaires, s'inscrire sur son territoire et organiser les délégations nécessaires.

GESTION et MANAGEMENT

1. Elaborer et maitriser les outils de gestion, avec une veille constante de l'équilibre économique.

2. Encadrer et manager une équipe avec une politique RH visant une gestion optimale et anticipatrice des carrières et des emplois (GPEC).

ETHIQUE ET SERVICE A LA PERSONNE.

1. Elaborer, structurer et évaluer une démarche qualité tant sur les procédures et les risques, que sur la bientraitance des personnes.



AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES :

Intervenant en formation à la gestion financière.

Module "Maîtriser la gestion comptable et budgétaire de son EHPAD".

Module "Maîtriser la gestion comptable et budgétaire de son établissement médico-social".

Soutien d'étudiants CAFDES à la préparation de l'examen en gestion financière (75% de réu