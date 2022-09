Fort d'une expérience de 9 ans dans les métiers de la sécurité, et de 14 ans dans le domaine de la grande distribution. Je souhaite mettre à profit mes compétences professionnelles, mon implication, ma capacité relationnelle et ma forte motivation à votre service.



Mes compétences :

Gestion des priorités professionelles

Capacité d'organisation et d'analyse

Disponible, discrétion, et esprit de service

Anticipation, réactivité et force de proposition