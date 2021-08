Christopher DJEMLI

Terminant mon alternance en tant que Chef de Produit Junior, j'ai eu le plaisir d'apprendre et d'acquérir de l'expérience au sein d'une entreprise dynamique et ambitieuse. J'ai acquis différentes compétences en marketing et communication : organisation d'événements, communication interne et externe, stratégie digitale (site internet et réseaux sociaux). Je suis très intéressé par les nouvelles technologies et les stratégies marketing.

Je suis actuellement en recherche active d'un poste en Marketing et Communication en CDI.

Je vous invite à lire mon profil pour en apprendre plus à mon sujet. Bonne lecture !



Mes compétences :

Relations Presse

Relations clients

Réseaux sociaux professionnels

Webmarketing

Réseaux sociaux

Stratégie digitale

Communication corporate

Communication online

Communication événementielle

Communication externe

Stratégie de communication

Marketing relationnel

Communication interne

Communication

Communication visuelle

Marketing direct

Marketing stratégique

Marketing opérationnel

Marketing

Organisation d'évènements