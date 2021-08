Christopher DJEMLI

Je m'appelle Christopher, j'ai 20 ans et je viens d'obtenir mon BAC mention bien. Je sors d'une classe préparatoire économique et commerciale option économique au Lycée Carnot à Dijon et je viens d'intégrer Neoma Business School.

Je m’adapte très vite à toutes les tâches qui me sont confiées, j’ai le sens de l’autonomie, de l’organisation et du relationnel. En effet, tant dans mes expériences professionnelles, que dans mes expériences en tant que bénévole dans une association, je me suis totalement impliqué avec une vraie volonté d'accomplir les objectifs et projets qui m'ont été confiés.