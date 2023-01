Christopher OGER

Administrateur, Associé de la société Blue Partner SA (CENSEO.ch) active en Suisse Romande dans le Financement Hypothécaire, nous accompagnons chaque client de l'analyse financière jusqu'à la remise des clefs de son futur bien.



2 bureaux : Lausanne & Genève





Mon histoire :



Grade de Master diplômé de la "Montpellier Business School" (Conseil, Management, Finance, Vente), jai orienté mon début de parcours professionnel dans le secteur Bancaire en tant que Conseiller Clientèle Entreprises. Passionné par lentrepreneuriat, jai co-fondé, en 2014, une agence de communication puis une Startup dans le secteur de la santé.

J'ai rejoint AXA Suisse - Genève - en 2019 en tant que Conseiller en Prévoyance et Patrimoine et obtenu en 2020 la certification AFA (membre Cicero).

Une nouvelle aventure entrepreneuriale sest lancée en 2021 avec le projet « Blue Pillar » devenu CENSEO.ch dans laquelle jévolue en tant que Directeur, Associé.