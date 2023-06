Christy DO

Bonjour,



Je suis actuellement étudiante en master MSc Luxe et Design Management à l'école ICN Business School basée à Nancy . Cette formation exige un stage de 3 voire 6 mois (à partir d'avril 2016) au sein d'une entreprise de Luxe. Je suis passionée par le domaine du luxe car je souhaiterais faire de ce domaine mon projet personnel futur.



Je vous remercie d'avance et je reste à votre disposition si vous souhaitez obtenir plus d'information ou pour un éventuel entretien.



Christy







Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access