Chrystel VIANNAY PANTIN

Après une formation à l'ESC Amiens, j'ai contribué pendant plusieurs années à diriger le service marketing et communication de PME-PMI sur des marchés B to B et B to C. Aujourd'hui, je mets mes compétences et mes connaissances au service de PME-PMI en tant que conseil marketing et communication. Ainsi, j'interviens sur des missions lors d'un lancement, en soutien de l'équipe marketing communication déjà en place ou en phase de réflexion stratégique pour repositionner une offre ou résoudre une problématique de marque.



Mes compétences :

Communication

Marketing