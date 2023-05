Chrystèle BONNIN

Après un parcours de 15 ans au sein de l'ėducation nationale en tant que professeur de musique , j'ai d'abord changé de voie une première fois pour devenir co-gérante et RH dans une petite PME . Je viens aujourd'hui de prendre un nouveau virage en créant ma sociėtė, Les Chemins du Bien-ētre, dans laquelle je propose mes services en tant que sophro-analyste, dans mes nouveaux locaux à Betton.

Qu'est ce que la sophro-analyse ? C'est un outil de travail sur soi qui permet de comprendre son propre fonctionnement et de libérer l'origine consciente ou inconsciente afin de devenir soi-mēme et de vivre mieux.



Mes compétences :

Gestion du stress

Psychothérapie

Sophrologie

Conseil